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Помощник главного тренера «Милана» заразился коронавирусом

Помощник главного тренера «Милана» заразился коронавирусом
Футбол / Италия 0

Джакомо Мурелли, ассистент главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Наличие инфекции у специалиста подтвердило повторное тестирование. Мурелли, находящийся на самоизоляции с прошлой недели, чувствует себя хорошо и продолжит пребывать дома.

Ранее коронавирус был выявлен у самого Пиоли. Из-за инфекции наставник «россонери» и его помощник пропустят ближайшие матчи команды и смогут вернуться на бровку лишь после полного выздоровления.

«Милан», набрав 17 очков в 7 матчах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре подопечным Пиоли предстоит встретиться с «Наполи». Матч состоится 22 ноября в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Начало — в 22:45 мск.

Повторный тест Стефано Пиоли на коронавирус дал положительный результат
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