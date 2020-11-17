Помощник главного тренера «Милана» заразился коронавирусом
Джакомо Мурелли, ассистент главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Наличие инфекции у специалиста подтвердило повторное тестирование. Мурелли, находящийся на самоизоляции с прошлой недели, чувствует себя хорошо и продолжит пребывать дома.
Ранее коронавирус был выявлен у самого Пиоли. Из-за инфекции наставник «россонери» и его помощник пропустят ближайшие матчи команды и смогут вернуться на бровку лишь после полного выздоровления.
«Милан», набрав 17 очков в 7 матчах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре подопечным Пиоли предстоит встретиться с «Наполи». Матч состоится 22 ноября в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Начало — в 22:45 мск.
Повторный тест Стефано Пиоли на коронавирус дал положительный результат
Рекомендуем вам
- 17 ноября 2020
-
12:47
-
12:40
-
12:35
-
12:25
-
11:51
-
11:46
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:19
-
07:10
-
05:41
-
05:26
-
04:51
-
04:39
-
04:15
-
03:53
-
03:41
-
03:17
-
02:52
-
01:12
-
00:36
-
00:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам