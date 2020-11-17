Помощник главного тренера «Милана» заразился коронавирусом

Джакомо Мурелли, ассистент главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.



Наличие инфекции у специалиста подтвердило повторное тестирование. Мурелли, находящийся на самоизоляции с прошлой недели, чувствует себя хорошо и продолжит пребывать дома.



Ранее коронавирус был выявлен у самого Пиоли. Из-за инфекции наставник «россонери» и его помощник пропустят ближайшие матчи команды и смогут вернуться на бровку лишь после полного выздоровления.



«Милан», набрав 17 очков в 7 матчах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В следующем туре подопечным Пиоли предстоит встретиться с «Наполи». Матч состоится 22 ноября в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Начало — в 22:45 мск.

Повторный тест Стефано Пиоли на коронавирус дал положительный результат