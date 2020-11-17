Павлюченко: матч со Словенией — самое ужасное воспоминание. Было стыдно выйти на улицу

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о поражении в ответном стыковом матче за выход на чемпионат мира–2010 со Словенией (0:1), из-за которого команда пропустила мундиаль.



«Я помню, как мы уезжали со стадиона, когда в нас камни летели от наших болельщиков. Они орали всякие гадости, кидали в автобус… Я после этого матча не мог выйти на улицу. Мне даже стыдно было выйти. Ну просто обосрались. Вышли, блин, такой матч и…



Только начали, первые минуты… Там благодаря Акинфееву не пропустили, он вытащил в начале, выход один в один. Понятно было, что всё… Может, какая-то неуверенность была у нас. Играем на выезде, я ещё помню этот стадион маленький, поляна маленькая, что-то эти трибуны орут, что-то как-то некомфортно. И сразу с первых минут было видно, что не настроились. Чего-то не хватало. Или, может быть, боязнь за результат была. Это самое ужасное воспоминание», — сказал Павлюченко в ролике на канале «МЯЧ Production» в YouTube.

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