«Ростов» подписал 17-летнего полузащитника «Янг Бойз»

«Ростов» подписал 17-летнего полузащитника с гражданством России и Швейцарии Игоря Павлова из клуба «Янг Бойз». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Павлов был на хорошем счету в «Янг Бойз», но «Ростову» удалось убедить игрока перейти к ним. Игрок уже работает с дублем «Ростова» и зимой будет заявлен для участия в матчах», — сказал источник «Чемпионату».
Хавбек родился 13 марта 2003 года в Ростове-на-Дону. В минувшем сезоне юношеской лиги Швейцарии принял участие в шести матчах за «Янг Бойз» и забил один гол. До этого выступал в молодёжном составе швейцарского клуба «Фрибур» из одноимённого города, трижды выходил на поле, не отметившись результативными действиями.
«Ростов» в 14 турах Российской Премьер-Лиги набрал 23 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице.
- 17 ноября 2020
-
14:20
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:41
-
13:38
-
13:18
-
13:12
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:35
-
12:25
-
11:51
-
11:46
-
11:10
-
11:01
-
10:57
-
10:44
-
10:34
-
10:11
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:37
-
09:35
-
08:39
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:19
-
07:10
-
05:41
-
05:26
-
04:51