«Ростов» подписал 17-летнего полузащитника «Янг Бойз»

«Ростов» подписал 17-летнего полузащитника с гражданством России и Швейцарии Игоря Павлова из клуба «Янг Бойз». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Павлов был на хорошем счету в «Янг Бойз», но «Ростову» удалось убедить игрока перейти к ним. Игрок уже работает с дублем «Ростова» и зимой будет заявлен для участия в матчах», — сказал источник «Чемпионату».

Хавбек родился 13 марта 2003 года в Ростове-на-Дону. В минувшем сезоне юношеской лиги Швейцарии принял участие в шести матчах за «Янг Бойз» и забил один гол. До этого выступал в молодёжном составе швейцарского клуба «Фрибур» из одноимённого города, трижды выходил на поле, не отметившись результативными действиями.

«Ростов» в 14 турах Российской Премьер-Лиги набрал 23 очка и расположился на шестом месте в турнирной таблице.