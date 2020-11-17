Саутгейт поддержал идею пяти замен в АПЛ, за которую выступают Клопп и Гвардиола

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил мнение, что в Премьер-лиге необходимо ввести пять замен вместо трёх. Ранее за эту идею выступали наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп и рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«У нас была возможность сделать пять замен в матче с Бельгией. В итоге мы сделали четыре, но у клубов нет такой опции. Что должно произойти, чтобы это изменилось? Во встрече с бельгийцами у нас было несколько несерьёзных повреждений, но чего мы ждём? Неужели нужно, чтобы много футболистов травмировались серьёзно?
Я должен быть честным с тренерами клубов. Это в первую очередь их футболисты, и у них есть право иметь в распоряжении здоровых игроков. Травмы являются проблемой в долгосрочной перспективе, потому что зимой не будет перерыва», — цитирует Саутгейта Sky Sports.
- 17 ноября 2020
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