«Ливерпуль» показал офис Юргена Клоппа на новой базе. Фото

«Ливерпуль» показал офис главного тренера команды Юргена Клоппа на новой базе.
«Новый офис для босса», — написала пресс-служба мерсисайдцев. В первом помещении расположен большой телевизор, две пары диванов и кресел в расцветке «Ливерпуля», небольшой столик. На стене висят фотографии игроков и тренеров клуба. Во второй комнате также стоит стол и висит телевизор, а также располагается выход к тренировочному полю.
Фото можно посмотреть в "твиттере" английского клуба.
Строительство базы завершилось недавно. Одной из причин, по которой клуб решил перевезти команду в другое место, стал тот факт, что в Кёркби тренируются молодые игроки. Таким образом, юные футболисты смогут заниматься рядом с основой. Старая база «Ливерпуля» находится в Мелвуде. Там футболисты мерсисайдцев тренировались с 1950-х годов.
«Ливерпуль», набрав 17 очков в 8 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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