Газизов: Джикия шикарно выглядит в роли капитана сборной России. Я буду за Жору всегда

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился мыслями о выступлении сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3), а также высказался о положении в национальной команде нападающего Александра Соболева и защитника Георгия Джикии.



«Хорошо оцениваю игру сборной, по игре команда была очень убедительна. Хорошо играли, но нелепое удаление привело к не очень хорошему результату.



Есть ли объяснение, почему Соболев не выходит в сборной? Мы это не обсуждаем, это решать главному тренеру сборной, он ближе, видит. Надеемся, что в матче с сербами он выйдет и забьёт победный гол. Что касается Джикии, он шикарно выглядит в роли капитана сборной. Я буду за него всегда, чтобы он всегда был капитаном. Я за Жору», — приводит слова Газизова Sport24.

Сборную России ждёт главный матч года. Все расклады по выходу в Лигу А Мы ещё в состоянии самостоятельно решить задачу.