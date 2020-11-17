Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Реале» самая большая сумма зарплат в Испании. У «Барселоны» она снизилась на € 274 млн

В «Реале» самая большая сумма зарплат в Испании. У «Барселоны» она снизилась на € 274 млн
Футбол / Испания 0

Испанская Примера представила информацию о зарплатных ведомостях в клубах национального чемпионата в нынешнем сезоне, сообщает Marca.

Уверенное первое место в списке занял мадридский «Реал», который тратит на оклад футболистов € 468,53 млн. На второй строчке расположилась «Барселона» (€ 382,72 млн). Примечательно, что у сине-гранатовых ведомость сократилась на € 274 млн по сравнению с прошлым сезоном, когда они платили игрокам € 656,5 млн. Третье место занимает «Атлетико» (€ 252,72 млн).

Топ-10 испанских клубов по зарплате выглядит так:

1. «Реал» — € 468,53 млн
2. «Барселона» — € 382,72 млн
3. «Атлетико» — € 252,72 млн
4. «Севилья» — € 185,81 млн
5. «Вильярреал» — € 145,24 млн
6. «Атлетик» — € 119,82 млн
7. «Валенсия» — € 103,39 млн
8. «Реал Сосьедад» — € 100,88 млн
9. «Бетис» — € 71,3 млн
10. «Сельта» — € 62,52 млн.

«Реал» готов отпустить Серхио Рамоса, если защитнику поступит хорошее предложение
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020