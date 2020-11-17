В «Реале» самая большая сумма зарплат в Испании. У «Барселоны» она снизилась на € 274 млн

Испанская Примера представила информацию о зарплатных ведомостях в клубах национального чемпионата в нынешнем сезоне, сообщает Marca.



Уверенное первое место в списке занял мадридский «Реал», который тратит на оклад футболистов € 468,53 млн. На второй строчке расположилась «Барселона» (€ 382,72 млн). Примечательно, что у сине-гранатовых ведомость сократилась на € 274 млн по сравнению с прошлым сезоном, когда они платили игрокам € 656,5 млн. Третье место занимает «Атлетико» (€ 252,72 млн).



Топ-10 испанских клубов по зарплате выглядит так:



1. «Реал» — € 468,53 млн

2. «Барселона» — € 382,72 млн

3. «Атлетико» — € 252,72 млн

4. «Севилья» — € 185,81 млн

5. «Вильярреал» — € 145,24 млн

6. «Атлетик» — € 119,82 млн

7. «Валенсия» — € 103,39 млн

8. «Реал Сосьедад» — € 100,88 млн

9. «Бетис» — € 71,3 млн

10. «Сельта» — € 62,52 млн.

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