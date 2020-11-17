В «Реале» самая большая сумма зарплат в Испании. У «Барселоны» она снизилась на € 274 млн

Испанская Примера представила информацию о зарплатных ведомостях в клубах национального чемпионата в нынешнем сезоне, сообщает Marca.
Уверенное первое место в списке занял мадридский «Реал», который тратит на оклад футболистов € 468,53 млн. На второй строчке расположилась «Барселона» (€ 382,72 млн). Примечательно, что у сине-гранатовых ведомость сократилась на € 274 млн по сравнению с прошлым сезоном, когда они платили игрокам € 656,5 млн. Третье место занимает «Атлетико» (€ 252,72 млн).
Топ-10 испанских клубов по зарплате выглядит так:
1. «Реал» — € 468,53 млн
2. «Барселона» — € 382,72 млн
3. «Атлетико» — € 252,72 млн
4. «Севилья» — € 185,81 млн
5. «Вильярреал» — € 145,24 млн
6. «Атлетик» — € 119,82 млн
7. «Валенсия» — € 103,39 млн
8. «Реал Сосьедад» — € 100,88 млн
9. «Бетис» — € 71,3 млн
10. «Сельта» — € 62,52 млн.
- 17 ноября 2020
-
17:20
-
17:15
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:33
-
16:25
-
16:14
-
16:13
-
16:09
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:19
-
15:12
-
15:07
-
14:33
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:41
-
13:38
-
13:18
-
13:12
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:35
-
12:25
-
11:51