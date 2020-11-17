Станислав Черчесов: в сборной достаточно новичков по причине выбывания игроков

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил обилие новичков в национальной команде и рассказал об их адаптации.
«В чём надо прибавить новичкам, я скажу, а как они вписались в коллектив, Джикия скажет – они больше общаются. Новичков достаточно не потому, что мы планировали, а по причине выбывания игроков. Мы вызывали футболистов из молодёжной сборной. Они потихоньку обживаются. С каждым собранием и тренировкой они всё больше понимают требования. Это тот случай, когда им надо дать время, а нам набраться терпения и пошагово всех встраивать в сборную. Есть команда и устоявшиеся принципы, которые они должны понять», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Завтра, 18 ноября, сборная России сыграет с Сербией в матче 6-го тура Лиги наций. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало – в 22:45 мск.
- 17 ноября 2020
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