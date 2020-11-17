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Матч Швейцария — Украина отменён из-за коронавируса у гостей

Матч Швейцария — Украина отменён из-за коронавируса у гостей
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сайт украинской ассоциации футбола сообщил, что в связи с компетентным решением департамента здравоохранения Швейцарии вся делегация национальной команды помещена в карантин, а также отменён матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина. Встреча была намечена на сегодня, 17 ноября.

Отмечается, что и УЕФА, и швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению встречи, однако запрет местных властей перечёркивает все надежды футбольных организаций провести матч. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

17 ноября тесты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового дали положительный результат. 16 ноября сообщалось о заражении Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резника. Заражённые изолированы в своих гостиничных номерах.

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