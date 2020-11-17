Дворкович отреагировал на информацию, что он может сменить Мещерякова в «Локомотиве»

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года Аркадий Дворкович отреагировал на информацию о возможном назначении в «Локомотив».



Ранее сообщалось, что в случае ухода из клуба председателя совета директоров Анатолия Мещерякова его место может занять Дворкович.



«Хватит распускать слухи», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, Мещерякова начали активно критиковать болельщики «Локомотива» после решения клуба расстаться с главным тренером Юрием Сёминым минувшим летом. Под критику фанатов также попал генеральный директор «железнодорожников» Василий Кикнадзе, пришедший в клуб при Мещерякове.



«Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера чемпионата, ЦСКА, на 10 очков.