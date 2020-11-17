Черчесов: мы не увольняли Дзюбу, а дали ему возможность успокоить ситуацию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду после появления в Сети интимного видео с его участием.
«Мы дали ему возможность побыть с семьёй, пережить всё это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдёт время. Все успокоятся и, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию», — приводятся слова Черчесова на сайте телеканала «Матч».
В нынешнюю международную паузу сборная России без Дзюбы в составе сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче (0:0) и уступила Турции в 5-м туре Лиги наций (2:3). Завтра, 18 ноября, подопечные Черчесова встретятся в 6-м туре с Сербией. Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало – в 22:45 мск.
- 17 ноября 2020
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