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Черчесов: мы не увольняли Дзюбу, а дали ему возможность успокоить ситуацию

Черчесов: мы не увольняли Дзюбу, а дали ему возможность успокоить ситуацию
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду после появления в Сети интимного видео с его участием.

«Мы дали ему возможность побыть с семьёй, пережить всё это, прийти в себя. Следующие игры у нас в марте. Пройдёт время. Все успокоятся и, возможно, посмотрят на ситуацию иначе. И мы примем то или иное решение. В любом случае мы его не увольняли. Мы дали ему возможность как нормальному человеку успокоить эту ситуацию», — приводятся слова Черчесова на сайте телеканала «Матч».

В нынешнюю международную паузу сборная России без Дзюбы в составе сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче (0:0) и уступила Турции в 5-м туре Лиги наций (2:3). Завтра, 18 ноября, подопечные Черчесова встретятся в 6-м туре с Сербией. Матч пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Начало – в 22:45 мск.

А может, вызвать Дзюбу? Он всё равно вернётся в сборную, так уж лучше сейчас, на матч года
В Турции сыграли по крайней мере бодро. Но с сербами этого будет мало.
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