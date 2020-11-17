Педри: игра с Месси — это подарок жизни. Нельзя привыкнуть к тому, что он делает

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился впечатлениями от игры с нападающим каталонцев Лионелем Месси.



«К тому, что делает Месси, нельзя привыкнуть. И это относится не только к нему, но и ко всем игрокам „Барселоны“. Кажется, что Месси делает то, что хочет и когда хочет. Больше всего удивляет, когда он оставляет позади двух или трёх игроков и забивает гол. Он разговаривает со мной, и это впечатляет. Я мечтал играть вместе с Месси, и это подарок, который преподнесла мне жизнь», — приводит слова Педри Cadena Ser.

«Барселона» объявила о подписании полузащитника «Лас-Пальмас» Педри ещё осенью 2019 года. Сумма сделки составила € 5 млн плюс бонусы. Официальная презентация футболиста в «Барселоне» состоялась 20 августа текущего года.