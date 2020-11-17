Словения U21 — Россия U21: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 15 ноября, состоится товарищеский матч молодёжной сборной России. Соперниками россиян станут сверстники из Словении. Встреча пройдёт на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Словения U21 — Россия U21.
Ранее сборная России уже гарантировала себе путёвки на чемпионат Европы 2021 года. Россияне пробились на турнир, заняв первое место в своей группе.
В ноябре молодёжная сборная России провела товарищеский матч со сборной Венгрии. Встреча закончилась победой венгров со счётом 2:0. Но российская команда не смогла выставить на эту игру оптимальный состав. Из-за травм в расположение национальной команды не прибыли сразу несколько игроков основы. Кроме того, в главную сборную были вызваны голкипер Матвей Сафонов, полузащитник Даниил Лесовой и ещё несколько футболистов.
Молодёжная сборная Словении в ноябре провела один матч. Словенцы сыграли вничью со сверстниками из Германии (1:1).
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