Али Даеи: надеюсь, что Роналду побьёт мой рекорд, он — настоящий феномен
Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи, являющийся рекордсменом мира по количеству голов за национальную команду, поделился мнением о португальском форварде Криштиану Роналду. Даеи за карьеру забил 109 мячей за сборную Ирана, у Роналду сейчас — 102 забитых мяча.
«Я действительно надеюсь, что Роналду превзойдёт моё достижение и побьёт рекорд по голам за сборную. Я не расстроюсь. Для меня было бы честью, если бы игрок такого класса сумел меня обойти. Роналду — один из лучших игроков не только современности, но и всех времён. Это настоящий феномен», — цитирует Даеи Record.
Сборная Португалии проведёт очередной матч сегодня, 17 ноября. В Лиге наций португальцы сыграют в гостях с хорватами. Начало — в 22:45 мск.
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