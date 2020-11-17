Самуэль Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе

Президент испанского клуба «Расинг Мурсия» Моррис Паньелло сообщил, что бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О может возобновить карьеру в его команде.
«Я бы сказал, что наши шансы на заключение контракта с Это'О примерно 50 на 50. На следующей неделе можно будет точно узнать это. Если Это'О станет футболистом нашего клуба, он будет играть. Задача тренера — вписать его в команду. У нас есть инвесторы из Мексики и ОАЭ, которые могут оказать нам финансовую поддержку», — приводит слова Паньелло Marca.
Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. На протяжении карьеры камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.
- 17 ноября 2020
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31
-
17:20
-
17:15
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:33
-
16:25
-
16:14
-
16:13
-
16:09
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:19
-
15:12
-
15:07
-
14:33
-
14:33
-
14:20
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:41
-
13:38