Самуэль Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе

Президент испанского клуба «Расинг Мурсия» Моррис Паньелло сообщил, что бывший нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О может возобновить карьеру в его команде.



«Я бы сказал, что наши шансы на заключение контракта с Это'О примерно 50 на 50. На следующей неделе можно будет точно узнать это. Если Это'О станет футболистом нашего клуба, он будет играть. Задача тренера — вписать его в команду. У нас есть инвесторы из Мексики и ОАЭ, которые могут оказать нам финансовую поддержку», — приводит слова Паньелло Marca.



Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. На протяжении карьеры камерунец выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар». Это'О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А. Самуэль — лучший бомбардир в истории сборной Камеруна, цвета которой защищал с 1996 по 2014 год.

Источник: Самуэль Это'О попал в больницу после аварии с автобусом