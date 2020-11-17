Мидо раскритиковал Салаха, который посетил свадьбу брата и заразился коронавирусом

Бывший форвард сборной Египта Мидо раскритиковал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, который заразился коронавирусом. По словам Мидо, Салах не должен был посещать свадьбу своего брата, на которой присутствовали около 800 человек.

«Возможно, меня будут критиковать за мои слова, но я должен это сказать. Салах совершил большую ошибку, отправившись на свадьбу своего брата перед матчем сборной Египта. Он проявил удивительное безразличие к мерам, которые предпринимаются для предотвращения распространения коронавируса. И теперь мы видим результат.

Сборная Египта потеряла важного игрока перед ответственным матчем. Также Салах рискует здоровьем своих одноклубников. Он не должен был идти на свадьбу брата в такое время. Там было более 800 человек, половина из них целовала Салаха при встрече. Игрок показывает, что он важнее национальной сборной. И это приведёт к провалу», — цитирует Мидо Daily Star.