Руководство «Милана» недовольно агентом Чалханоглу, который начал переговоры с «Ювентусом»

Руководство «Милана» крайне недовольно поведением Гордона Стипича, агента полузащитника команды Хакана Чалханоглу, утверждает Tuttosport. По данным итальянских СМИ, агент начал вести переговоры с «Ювентусом» и «Интером».

Текущий контракт турецкого футболиста с «Миланом» истекает в июне 2021 года. Пока стороны не достигли соглашения о новом контракте.

По данным источника, в настоящее время зарплата игрока в «Милане» составляет € 2,5 млн за сезон. Агент Чалханоглу требует, чтобы клуб предложил футболисту контракт с зарплатой € 6 млн за сезон.

«Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы проведут гостевой матч Серии А с «Наполи» 22 ноября.