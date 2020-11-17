Руководство «Милана» недовольно агентом Чалханоглу, который начал переговоры с «Ювентусом»
Руководство «Милана» крайне недовольно поведением Гордона Стипича, агента полузащитника команды Хакана Чалханоглу, утверждает Tuttosport. По данным итальянских СМИ, агент начал вести переговоры с «Ювентусом» и «Интером».
Текущий контракт турецкого футболиста с «Миланом» истекает в июне 2021 года. Пока стороны не достигли соглашения о новом контракте.
По данным источника, в настоящее время зарплата игрока в «Милане» составляет € 2,5 млн за сезон. Агент Чалханоглу требует, чтобы клуб предложил футболисту контракт с зарплатой € 6 млн за сезон.
«Милан» набрал 17 очков в 7 матчах и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Миланцы проведут гостевой матч Серии А с «Наполи» 22 ноября.
«Ювентус» включился в борьбу за хавбека «Милана» Чалханоглу
Рекомендуем вам
- 17 ноября 2020
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:29
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31
-
17:20
-
17:15
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33
-
16:33
-
16:25
-
16:14
-
16:13
-
16:09
-
15:50
-
15:37
-
15:26
-
15:19
-
15:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам