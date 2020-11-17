Молодёжная сборная России определилась с составом на матч со Словенией

Сборная России U21 объявила состав на товарищеский матч с национальной командой Словении. Встреча пройдёт сегодня, 15 ноября, на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Словения U21 — Россия U21.



Сборная России: Максименко, Тикнизян, Маслов, Татаев, Голубев, Игнатов, Куликов, Рыбчинский, Ломовицкий, Глебов, Макаров.



Запасные: Ломаев, Адамов, Степанов, Ненахов, Прохин, Бакаев, Литвинов.

Ранее сборная России уже гарантировала себе путёвки на чемпионат Европы 2021 года. Россияне пробились на турнир, заняв первое место в своей группе. Молодёжная сборная Словении в ноябре провела один матч. Словенцы сыграли вничью со сверстниками из Германии (1:1).