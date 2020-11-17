Ганский ведущий смешно произносит название английских клубов. Видео
Известный ганский актёр Акваси Боади, выступающий под сценическим именем Акробето, становится звездой. Юморист выступает в роли ведущего телеканала Real News. Он смешно произносит названия клубов, рассказывая о результатах матчей.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
На юмористические видео обратили внимание уже в Испании и Англии. Видео с участием Акробето становятся вирусными.
Боади уже повеселил публику, представляя результаты матчей АПЛ и Серии А.
После восьми туров турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Лестер», набравший 18 очков. Второе место занимает «Тоттенхэм» (17). На третьей строчке находится «Ливерпуль», также набравший 17 очков.
В настоящее время в АПЛ наступила пауза из-за матчей сборных. Турнир возобновится 21 ноября.
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