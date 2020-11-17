Гарет Бэйл: приятно вернуться туда, где ты чувствуешь себя любимым
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Уэльса Гарет Бэйл, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», признался, что рад вернуться в английский клуб.
«Возвращение туда, где ты чувствуешь себя любимым, пробуждает в тебе желание снова идти и играть для болельщиков, которые вас действительно поддерживают. Приятно снова играть и быть там, где хочется.
Возвращение в Великобританию определённо помогло мне. Надеюсь, что всё так и продолжится и я смогу провести хороший сезон в составе сборной Уэльса. Восстановление физической формы и возвращение к игре — это то, что делает футболиста счастливым. Я чувствую, что нахожусь в хорошем месте, но мне многое нужно улучшить», — приводит слова Бэйла Goal.com.
Тренер Уэльса: сейчас Бэйл — совсем другой человек. Похоже, он снова любит футбол
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