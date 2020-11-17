Иванов обслужит матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»
Пресс-служба РФС сообщила о судейских назначениях на матчи 15-го тура РПЛ. Центральную встречу 15-го тура «Спартак» — «Динамо» будет обслуживать Сергей Иванов.
Матч ЦСКА — «Сочи» был доверен Евгению Кукуляку. Работать на матче «Ахмата» и «Зенита» будет Сергей Карасёв.
Запись можно посмотреть в «твиттере» РФС.
15-й тур откроет матч «Краснодар» — «Тамбов». Встреча состоится 21 ноября.
После 14 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует ЦСКА, набрав 31 очко. Второе место занимает действующий чемпион страны «Зенит», набравший 30 очков. Тройку лучших замыкает московский «Спартак» (28).
В РПЛ завершается двухнедельная пауза, связанная с матчами сборных.
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