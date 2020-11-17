Иванов обслужит матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»

Пресс-служба РФС сообщила о судейских назначениях на матчи 15-го тура РПЛ. Центральную встречу 15-го тура «Спартак» — «Динамо» будет обслуживать Сергей Иванов.

Матч ЦСКА — «Сочи» был доверен Евгению Кукуляку. Работать на матче «Ахмата» и «Зенита» будет Сергей Карасёв.

Запись можно посмотреть в «твиттере» РФС.

15-й тур откроет матч «Краснодар» — «Тамбов». Встреча состоится 21 ноября.

После 14 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует ЦСКА, набрав 31 очко. Второе место занимает действующий чемпион страны «Зенит», набравший 30 очков. Тройку лучших замыкает московский «Спартак» (28).

В РПЛ завершается двухнедельная пауза, связанная с матчами сборных.