Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер сборной Сербии: Россия — это особая футбольная нация

Главный тренер сборной Сербии: Россия — это особая футбольная нация
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги нацией УЕФА с Россией.

«Каждый матч — это дополнительная мотивация для любого игрока сборной. Встреча с Россией особенно вдохновляет, потому что это особая футбольная нация. Сделаем возможное, чтобы добиться лучшего результата, но это зависит не только от нас, но и от соперника», — приводит слова Тумбаковича Sportske.

Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск. Вместо польской бригады арбитров встречу обслужит судейская бригада из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг.

Черчесов: Тадич — хороший футболист. Хотел купить его в «Динамо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020