Главный тренер сборной Сербии: Россия — это особая футбольная нация
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги нацией УЕФА с Россией.
«Каждый матч — это дополнительная мотивация для любого игрока сборной. Встреча с Россией особенно вдохновляет, потому что это особая футбольная нация. Сделаем возможное, чтобы добиться лучшего результата, но это зависит не только от нас, но и от соперника», — приводит слова Тумбаковича Sportske.
Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск. Вместо польской бригады арбитров встречу обслужит судейская бригада из Англии во главе с Энтони Тейлором. В бригаду войдут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Матей Юг.
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