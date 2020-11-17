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Тренер Сербии: если бы у Коларова был малейший шанс сыграть с Россией, он бы это сделал

Тренер Сербии: если бы у Коларова был малейший шанс сыграть с Россией, он бы это сделал
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Россией прокомментировал отсутствие в команде защитника «Интера» Александара Коларова.

Напомним, ранее Коларов вернулся в «Интер» из расположения сборной Сербии из-за повреждения. Позже итальянский клуб сообщил, что у 35-летнего футболиста выявлена коронавирусная инфекция.

«Меня беспокоит это давление СМИ, когда речь идёт о Коларове. Если бы у него был хоть малейший шанс сыграть, он бы это сделал. Коларов выступает за национальную команду Сербии уже 15 лет. Если он говорит, что не может играть, значит, так и есть. Я полностью на его стороне», — приводит слова Тумбаковича Sportske.

Встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Россия состоится 18 ноября в Белграде (Сербия). Начало матча — в 22:45 мск.

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