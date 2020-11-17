Мохамед Салах — о заражении коронавирусом: уверен, скоро вернусь на поле

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах поблагодарил болельщиков, которые поддержали его. Ранее стало известно, что нападающий заразился коронавирусом.
«Я бы хотел поблагодарить всех за сообщения со словами поддержки. Уверен, что я скоро вернусь на поле», — написал Салах в своём «твиттере».
В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в восьми матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил восемь голов.
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.
Ранее форварда раскритиковал бывший нападающий сборной Египта Мидо. Он обвинил Салаха в халатности.
- 17 ноября 2020
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:27
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:29
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31
-
17:20
-
17:15
-
16:53
-
16:51
-
16:45
-
16:38
-
16:38
-
16:33