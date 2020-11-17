Мохамед Салах — о заражении коронавирусом: уверен, скоро вернусь на поле

Форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах поблагодарил болельщиков, которые поддержали его. Ранее стало известно, что нападающий заразился коронавирусом.

«Я бы хотел поблагодарить всех за сообщения со словами поддержки. Уверен, что я скоро вернусь на поле», — написал Салах в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в восьми матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил восемь голов.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет.

Ранее форварда раскритиковал бывший нападающий сборной Египта Мидо. Он обвинил Салаха в халатности.