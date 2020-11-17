Испания — Германия: составы команд на матч Лиги наций
Стали известны стартовые составы сборных Испании и Германии на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоится сегодня, 17 ноября, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Испания — Германия.
Сборная Испании: Унаи Симон, С. Роберто, Рамос, П. Торрес, Гайя, Родри, Каналес, Ольмо, Коке, Ф. Торрес, Мората.
Сборная Германии: Нойер, Макс, Кох, Зюле, Гинтер, Кроос, Гюндоган, Горецка, Вернер, Гнабри, Зане.
Сборная Германии набрала 9 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 4 лиги А. Испания (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3).
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