Бердыев: я бы очень хотел, чтобы Азмун уехал в Англию

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев поделился мнением о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне. Именно Бердыев привёз нападающего в Россию, заметив его в Иране.

«Что советовал Азмуну? Уехать в Европу. Я бы очень этого хотел. В Англию. Говорюему, что он должен быть мощным, выдерживать нагрузку. И сравниваю его с другими нападающими. Чувствую, что он им не уступает в прыгучести, скорости, игре вверху он мало кому уступает. Он с места без разбега может прыгать.

В Азмуне я увидел качества, которые можно развивать и к которым нужно добавить интеллектуальный уровень. Физические качества не трудно развить, а футбольный интеллект – это самое сложное, что есть в футболе, и в целом в командных видах спорта.

Когда говорят о схеме, это вообще ничто. Важно понимание игры, и это самая важная оценка игрока. Когда сумма умений высока, тогда и строится команда. Исходя из интеллекта игроков можно строить большую команду, как сделал Гвардиола в «Барселоне», — сказал Бердыев на YouTube-канале комментатора Геннадия Орлова.