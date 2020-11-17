Бердыев: я бы очень хотел, чтобы Азмун уехал в Англию

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев поделился мнением о форварде «Зенита» Сердаре Азмуне. Именно Бердыев привёз нападающего в Россию, заметив его в Иране.
«Что советовал Азмуну? Уехать в Европу. Я бы очень этого хотел. В Англию. Говорюему, что он должен быть мощным, выдерживать нагрузку. И сравниваю его с другими нападающими. Чувствую, что он им не уступает в прыгучести, скорости, игре вверху он мало кому уступает. Он с места без разбега может прыгать.
В Азмуне я увидел качества, которые можно развивать и к которым нужно добавить интеллектуальный уровень. Физические качества не трудно развить, а футбольный интеллект – это самое сложное, что есть в футболе, и в целом в командных видах спорта.
Когда говорят о схеме, это вообще ничто. Важно понимание игры, и это самая важная оценка игрока. Когда сумма умений высока, тогда и строится команда. Исходя из интеллекта игроков можно строить большую команду, как сделал Гвардиола в «Барселоне», — сказал Бердыев на YouTube-канале комментатора Геннадия Орлова.
- 17 ноября 2020
-
23:23
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:36
-
22:30
-
22:13
-
22:09
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:27
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:29
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:50
-
17:33
-
17:31