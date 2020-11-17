Сёмин: наверное, Дзюба решил отвлечь внимание от Трампа и Байдена

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре сборной России в матче Лиги наций УЕФА с Турцией (2:3), а также прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, чьё интимное видео попало в Сеть.

«Смотрел матч с Турцией. Наша команда находится на первом месте, и, думаю, доведёт этот результат до конца. Считаю, на исход матча повлияли грубейшие судейские ошибки. Наши футболисты были хорошо мотивированы. Почему Гильерме должен уступить свое место в сборной Сафонову? Он прекрасно играет в чемпионате. Когда Сафонов выиграет конкуренцию, тогда и будет играть.

Сборной России не хватило Дзюбы. Он оказывает давление в штрафной, добавляет остроты в атаке. Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует. Надо всё в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нём. Наверное, он решил отвлечь внимание", — приводит слова Сёмина сайт телеканала «Матч ТВ».