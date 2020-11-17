Саутгейт заявил, что тренеры клубов оказывают давление на игроков сборной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от заключительного матча Лиги наций УЕФА со сборной Исландии. Специалист заявил, что игроки находятся под давлением со стороны своих клубов, которые не хотят, чтобы они тратили силы на матчи сборных.

«Здесь есть два аспекта. Во-первых, мы проведём четыре матча в течение следующих пяти месяцев и нам нужно извлечь из них пользу. Во-вторых, футболисты хотят играть за сборную Англии. Но они находятся в очень сложной ситуации, они находятся под давлением со стороны своих клубов. И это влияет. Такова реальность.

Футболисты хотят проводить как можно больше матчей за сборную, понимаю это. Но также понимаю тренеров клубов. В Англии за титул будут бороться шесть, может, семь клубов. И никто не хочет терять игроков», — цитирует Саутгейта ESPN.