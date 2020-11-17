Испания — Германия: Рамос получил повреждение и покинул поле

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Испании принимает национальную команду Германии. Встреча проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). К перерыву счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи Испания — Германия.
На 43-й минуте встречи капитан и защитник сборной Испании Серхио Рамос получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел защитник Эрик Гарсия.
Сборная Германии набрала 9 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 4 лиги А. Испания (8) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), встреча которых была отменена из-за вспышки коронавируса в составе украинской команды.
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