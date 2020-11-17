Бердыев: Соболев талантлив, но ему надо работать над футбольным интеллектом

Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев поделился мнением о молодых футболистах клубов РПЛ. Бердыев высоко оценил потенциал игроков.
«Хвича Кварацхелия? Очень хороший. Макаров тоже хорош в «Рубине». До «Локомотива» мне предлагали Хвичу, его агент пришёл. Но я тогда испугался. Вели разговор о переходе Зурико Давиташвили, очень талантливый мальчик. И я почему-то испугался, что двоим места не найду и один будет сидеть на лавке. Это было моей тренерской ошибкой. Прослеживал его ещё раньше, я хорошо знаю грузинский футбол.
Лесовой – талантище. Соболев — тоже, но ему надо работать над футбольным интеллектом. Думаю, через три года первая сборная России будет очень сильная, есть поколение», — сказал Бердыев на YouTube-канале Геннадия Орлова.
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