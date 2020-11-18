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Сборная Черногории поднялась в лигу В, разгромив Кипр

Сборная Черногории поднялась в лигу В, разгромив Кипр
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Черногории принимала национальную команду Кипра. Встреча прошла на стадионе «Под Горицом» в Подгорице (Черногория) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Голы за сборную Черногории забили Стеван Йоветич, Стефан Мугоша и Александар Болевич, оформивший дубль в этой встрече.

В другом матче группы 1 лиги С сборная Люксембурга принимала Азербайджан. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге, завершилась ничьей со счётом 0:0.

Таким образом, сборная Черногории набрала 13 очков и поднялась в лигу В. Национальная команда Люксембурга (10) — на 2-м месте, Азербайджан (6) занимает 3-е место. Кипр набрал 4 очка и сыграет в стыковых матчах за право остаться в лиге С.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Черногория
Окончен
4 : 0
Кипр
1:0 Йоветич – 14'   2:0 Болевич – 25'   3:0 Болевич – 28'   4:0 Мугоша – 60'
Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 1. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 0
Азербайджан
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