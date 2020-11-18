Гол Классона не спас сборную Швеции от поражения в матче с Францией

На стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершился матч 6-го тура Лиги наций. В Лиге А сборная Франции одержала волевую победу в матче со сборной Швеции, встреча закончилась со счётом 4:2.
Счёт в матче на четвёртой минуте открыл полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, который вывел гостей вперёд. Но уже на 16-й минуте Оливье Жиру восстановил равновесие в счёте. В концовке первого тайма Бенжамен Павар забил второй мяч французов, а после перерыва Жиру оформил дубль. В самой концовке Куайсон отыграл один мяч, а французы ответили голом Кингсли Комана.
Сборная Франции набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла сборная Португалии, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) заняла третье место, а Швеции (3) — четвёртое. В результате сборная Швеции лишилась места в Лиге А Лиги наций.
- 18 ноября 2020
-
00:40
-
00:39
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 17 ноября 2020
-
23:51
-
23:35
-
23:35
-
23:23
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:36
-
22:30
-
22:13
-
22:09
-
21:53
-
21:50
-
21:39
-
21:27
-
21:00
-
20:52
-
20:51
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:44
-
19:29
-
19:08