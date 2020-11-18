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Гол Классона не спас сборную Швеции от поражения в матче с Францией

Гол Классона не спас сборную Швеции от поражения в матче с Францией
Футбол / Лига наций УЕФА 0

На стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени завершился матч 6-го тура Лиги наций. В Лиге А сборная Франции одержала волевую победу в матче со сборной Швеции, встреча закончилась со счётом 4:2.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, который вывел гостей вперёд. Но уже на 16-й минуте Оливье Жиру восстановил равновесие в счёте. В концовке первого тайма Бенжамен Павар забил второй мяч французов, а после перерыва Жиру оформил дубль. В самой концовке Куайсон отыграл один мяч, а французы ответили голом Кингсли Комана.

Сборная Франции набрала 16 очков и завершила турнир Лиги наций на первом месте в группе 3. Второе место заняла сборная Португалии, набравшая 13 очков. Сборная Хорватии (3) заняла третье место, а Швеции (3) — четвёртое. В результате сборная Швеции лишилась места в Лиге А Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2020, вторник. 22:45 МСК
Франция
Окончен
4 : 2
Швеция
0:1 Классон – 4'   1:1 Жиру – 16'   2:1 Павар – 36'   3:1 Жиру – 59'   3:2 Куайсон – 88'   4:2 Коман – 90+4'
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