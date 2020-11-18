Сборная Эквадора забила шесть голов в ворота Колумбии в квалификации ЧМ-2022

Завершился матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Эквадора встретилась с национальной командой Колумбии. Игра состоялась в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей дублем отличился Роберт Арболеда и ещё по одному голу забили Анхель Мена, Майкл Эстрада, Хавьер Арреага и Гонсало Плата. Единственный гол за сборную Колумбии с пенальти забил Хамес Родригес.

Таким образом, сборная Эквадора одержала третью победу подряд на отборочном этапе ЧМ-2022. Сборная Колумбии продлила серию без побед до трёх игр (ничья и два поражения).

В параллельном матче сборная Венесуэлы обыграла сборную Чили со счётом 2:1, одержав первую победу на отборочном этапе турнира.