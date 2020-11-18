Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Эквадора забила шесть голов в ворота Колумбии в квалификации ЧМ-2022

Сборная Эквадора забила шесть голов в ворота Колумбии в квалификации ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0

Завершился матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, в котором сборная Эквадора встретилась с национальной командой Колумбии. Игра состоялась в Кито на стадионе «Ла Каса Бланка» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1.

В составе победителей дублем отличился Роберт Арболеда и ещё по одному голу забили Анхель Мена, Майкл Эстрада, Хавьер Арреага и Гонсало Плата. Единственный гол за сборную Колумбии с пенальти забил Хамес Родригес.

Таким образом, сборная Эквадора одержала третью победу подряд на отборочном этапе ЧМ-2022. Сборная Колумбии продлила серию без побед до трёх игр (ничья и два поражения).

В параллельном матче сборная Венесуэлы обыграла сборную Чили со счётом 2:1, одержав первую победу на отборочном этапе турнира.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 4-й тур
18 ноября 2020, среда. 00:00 МСК
Эквадор
Окончен
6 : 1
Колумбия
1:0 Арболеда – 7'   2:0 Мена – 9'   3:0 Эстрада – 32'   4:0 Арреага – 39'   4:1 Родригес – 45+1' (пен)   5:1 Плата – 78'   6:1 Эступиньян – 90+1'
Удаления: Плата – 80' / нет
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 4-й тур
18 ноября 2020, среда. 00:00 МСК
Венесуэла
Окончен
2 : 1
Чили
1:0 Дель Пино – 9'   1:1 Видаль – 15'   2:1 Рондон – 81'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020