Йоахим Лёв прокомментировал разгромное поражение сборной Германии в матче с Испанией

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал разгромное поражение команды в матче с Испанией в Лиге наций. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 6:0.

«Во втором тайме мы старались применять индивидуальный прессинг, забить и вернуться в игру. Но испанцы сыграли лучше, они были быстрее и точнее. У нас не было шансов. Но мы доверяем игрокам, которых позвали в сборную. Мы на верном пути, но пока отстаём от того уровня, на котором мы надеялись быть после последних матчей», — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте. Соперниками национальных команд по группе 4 лиги А являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), встреча которых была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе украинской команды.