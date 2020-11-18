Тебас: только «Манчестер Сити» из АПЛ, действующий вне правил, говорит о подписании Месси

Президент Примеры Хавьер Тебас выступил с критикой «Манчестер Сити», который в летнее трансферное окно назывался основным претендентом на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Единственный клуб в АПЛ, который говорит о подписании Месси, — это «Манчестер Сити», действующий вне правил. Я не единственный, кто это говорит. Я не слишком переживаю за них. Я много раз критиковал то, что они делают. Если повторить это еще раз, это не имеет значения. Клуб не затронут ни COVID-19, ни пандемиями, ни чем-либо ещё, потому что они финансируются по-другому, и с ними невозможно бороться», — приводит слова Тебаса BBC.
Напомним, ранее «Манчестер Сити», который должен был пропустить два сезона в еврокубках из-за нарушений финансового фэйр-плей (FFP), выиграл дело в CAS – суд удовлетворил поданную клубом зимой апелляцию.
Летом 2020 года Месси объявил, что хочет покинуть «Барселону». В итоге он всё же решил остаться в клубе. При этом сообщалось, что аргентинец всё ещё рассматривает возможность ухода из «Барселоны» по окончании действия его контракта, который рассчитан до 2021 года.
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