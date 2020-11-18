Генеральный менеджер сборной Германии ответил на вопрос о возможной отставке Йоахима Лёва
Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф ответил на вопрос о возможной отставке главного тренер сборной Йохами Лёва после разгромного поражения в матче шестого тура Лиги наций со счётом 0:6.
«Мы по-прежнему доверяем Йоахиму Лёву, без вопросов», — приводятся слова Лёва в «твиттере» DW Sports.
Ранее сообщалось, что сборная Германии потерпела крупнейшее поражение с 1931 года.
Сборная Испании набрала 11 очков и вышла в финальную стадию Лиги наций УЕФА. Национальная команда Германии (9) — на 2-м месте. Соперниками национальных команд по группе 4 лиги А являются сборные Украины (6) и Швейцарии (3), встреча которых была отменена из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе украинской команды.
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Неужели Йоахим Лёв потерял контроль над сборной Германии?
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