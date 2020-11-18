ФИФА рассматривает возможность внедрения упрощённой системы VAR

ФИФА объявила, что рассматривает возможность введения упрощённой системы VAR.

Сообщается, что завершилось четвёртое заседание рабочей группы ФИФА по передовому опыту в области инноваций. Одной из ключевых тем была разработка упрощённой концепции VAR, целью которой является создание более доступных систем видеоповторов, позволяющих использовать VAR на всех уровнях игры. Рабочая группа определила факторы переменных затрат, рассказала о потенциальном снижении минимальных требований для такой технологической установки.

ФИФА и ИФАБ будут представлены рекомендации по дальнейшим шагам по реализации упрощённой концепции VAR в футболе.

Также на заседании обсуждали разработку полуавтоматической технологии офсайда, чтобы сделать процесс рассмотрения инцидентов вне игры максимально эффективным