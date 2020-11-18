Исторический разгром со счётом 6:0 – в обзоре встречи между Испанией и Германией

Вчера, 17 ноября, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания) состоялась встреча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в которой сборная Испании принимала сборную Германии.
Встреча завершилась разгромным поражением сборной Германии со счётом 0:6, которое стало для подопечных Йоахима Лёва самым крупным с 1931 года. В составе сборной Испании в этом матче отличились Альваро Мората, Родриго Эрнандес, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес, оформивший хет-трик в этой встрече.
Предлагаем вашему вниманию обзор встречи между сборными Испании и Германии.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
Победа над Германией позволила сборной Испании занять 1-е место в группе, набрав 11 очков, и выйти в финальную стадию Лиги наций УЕФА.
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