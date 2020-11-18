Марио Балотелли отказался от перехода в «Барнсли», выступающий в Чемпионшипе

30-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в статусе свободного агента, отказался от выступления за «Барнсли» из второго дивизиона чемпионата Англии, сообщает The Sun.

Агент Балотелли сам предложил услуги игрока руководству «Барнсли», стороны продолжительное время вели переговоры, а сам игрок был заинтересован в подписании контракта. Однако через некоторое время энтузиазм Марио по поводу игры в Чемпионшипе остыл, и он отказался от дальнейшего сотрудничества с клубом.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом и тренируется с клубом итальянской Серии D «Франчиакортой». В минувшем сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.



В прошедшем сезоне нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.