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Марио Балотелли отказался от перехода в «Барнсли», выступающий в Чемпионшипе

Марио Балотелли отказался от перехода в «Барнсли», выступающий в Чемпионшипе
Футбол / Англия 0

30-летний итальянский нападающий Марио Балотелли, находящийся в статусе свободного агента, отказался от выступления за «Барнсли» из второго дивизиона чемпионата Англии, сообщает The Sun.

Агент Балотелли сам предложил услуги игрока руководству «Барнсли», стороны продолжительное время вели переговоры, а сам игрок был заинтересован в подписании контракта. Однако через некоторое время энтузиазм Марио по поводу игры в Чемпионшипе остыл, и он отказался от дальнейшего сотрудничества с клубом.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом и тренируется с клубом итальянской Серии D «Франчиакортой». В минувшем сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.

В прошедшем сезоне нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.

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