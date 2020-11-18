«Ливерпуль» поместил очки Клоппа в капсулу времени на новой тренировочной базе

«Ливерпуль» официально объявил о переезде на новую тренировочную базу, на которой установлена капсула времени, чтобы при открытии в 2070 году дать будущим поколениям игроков и болельщиков представление о прошлых успехах клуба. Об этом информирует ESPN.
Капсула будет включать в себя очки Юргена Клоппа, пару бутс защитника Вирджила ван Дейка и его автограф, подписанные перчатки Алисона Бекера и дань уважения 96 жертвам катастрофы в Хиллсборо.
Напомним, что в 8-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграл с «Манчестер Сити». Обзор встречи доступен на «Чемпионате».
Юрген Клопп стал первым тренером за 30 лет, который привёл «Ливерпуль» к титулу чемпионов Англии в прошлом сезоне, а также завоевал трофей Лиги чемпионов в 2019 году.
Строительство новой базы завершилось недавно. Одной из причин, по которой клуб решил перевезти команду в другое место, стал тот факт, что в Кёркби тренируются молодые игроки. Таким образом, юные футболисты смогут заниматься рядом с основой. Старая база «Ливерпуля» находится в Мелвуде. Там футболисты мерсисайдцев тренировались с 1950-х годов.
«Ливерпуль», набрав 17 очков в 8 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 18 ноября 2020
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
07:18
-
07:03
-
07:00
-
06:47
-
06:34
-
05:56
-
05:40
-
05:25
-
04:54
-
04:40
-
04:20
-
03:56
-
03:34
-
03:14
-
02:37
-
02:18
-
02:00
-
01:14
-
00:40
-
00:39
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 17 ноября 2020
-
23:51
-
23:35
-
23:35
-
23:23
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:36
-
22:30