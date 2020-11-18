«Ливерпуль» поместил очки Клоппа в капсулу времени на новой тренировочной базе

«Ливерпуль» официально объявил о переезде на новую тренировочную базу, на которой установлена капсула времени, чтобы при открытии в 2070 году дать будущим поколениям игроков и болельщиков представление о прошлых успехах клуба. Об этом информирует ESPN.

Капсула будет включать в себя очки Юргена Клоппа, пару бутс защитника Вирджила ван Дейка и его автограф, подписанные перчатки Алисона Бекера и дань уважения 96 жертвам катастрофы в Хиллсборо.

Напомним, что в 8-м туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграл с «Манчестер Сити». Обзор встречи доступен на «Чемпионате».

Юрген Клопп стал первым тренером за 30 лет, который привёл «Ливерпуль» к титулу чемпионов Англии в прошлом сезоне, а также завоевал трофей Лиги чемпионов в 2019 году.

Строительство новой базы завершилось недавно. Одной из причин, по которой клуб решил перевезти команду в другое место, стал тот факт, что в Кёркби тренируются молодые игроки. Таким образом, юные футболисты смогут заниматься рядом с основой. Старая база «Ливерпуля» находится в Мелвуде. Там футболисты мерсисайдцев тренировались с 1950-х годов.



«Ливерпуль», набрав 17 очков в 8 турах, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.