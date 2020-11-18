Спортивный директор «Зенита» может занять аналогичную должность в «Роме»

40-летний испанский спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта вошёл в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в итальянской «Роме», утверждает журналист Николо Скира в «Твиттере».
«Рома» ведёт поиск достойного кандидата на вакантную должность спортивного директора, после расставания с Джанлукой Петракки в июне 2020 года. Среди главных требований к соискателю – международный опыт работы, способность находить молодых и талантливых футболистов, а также владение английским языком. В качестве возможных кандидатов журналист называет спортивных директоров «Лидс Юнайтед» и «Зенита» — Виктора Орту и Хавьера Рибалту.
Напомним, что Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».
- 18 ноября 2020
-
08:30
-
07:54
-
07:38
-
07:18
-
07:03
-
07:00
-
06:47
-
06:34
-
05:56
-
05:40
-
05:25
-
04:54
-
04:40
-
04:20
-
03:56
-
03:34
-
03:14
-
02:37
-
02:18
-
02:00
-
01:14
-
00:40
-
00:39
-
00:39
-
00:38
-
00:35
- 17 ноября 2020
-
23:51
-
23:35
-
23:35
-
23:23
-
23:08
-
23:03
-
23:01
-
22:36
-
22:30