Спортивный директор «Зенита» может занять аналогичную должность в «Роме»

40-летний испанский спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Рибалта вошёл в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в итальянской «Роме», утверждает журналист Николо Скира в «Твиттере».



«Рома» ведёт поиск достойного кандидата на вакантную должность спортивного директора, после расставания с Джанлукой Петракки в июне 2020 года. Среди главных требований к соискателю – международный опыт работы, способность находить молодых и талантливых футболистов, а также владение английским языком. В качестве возможных кандидатов журналист называет спортивных директоров «Лидс Юнайтед» и «Зенита» — Виктора Орту и Хавьера Рибалту.



Напомним, что Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года. Он начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

Рибалта склоняется к тому, чтобы покинуть «Зенит» по истечении контракта