Конте: «Челси» был очень близок к покупке Лукаку и ван Дейка

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте, ныне возглавляющий миланский «Интер», рассказал о несостоявшихся трансферах лондонского клуба во времена его работы.



«Я просил о двух игроках, и мы были очень, очень близки к их подписанию после победы в чемпионате. Одним из них был Ромелу Лукаку, а другим – Вирджил ван Дейк. Они были очень близки к переходам в «Челси». Мы были на связи каждый день, и я всегда говорил, что с этими двумя игроками мы бы улучшили команду на 30 процентов.



Возможно, мы упустили момент, когда могли поднять «Челси» на самый высокий уровень и оставаться там много лет. Было очень жаль, что те трансферы так и не состоялись. В «Интере» Ромелу показывает, что я был прав. И ван Дейк в «Ливерпуле» тоже показывает, что моя идея была правильной для клуба», — цитирует Конте The Telegraph.



Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством синие стали чемпионами Англии и завоевали Кубок страны.

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