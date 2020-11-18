Бывший шеф-скаут «Зенита»: думал, если я покажу Влашича Луческу, меня засмеют

Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов рассказал, что просматривал полузащитника Николу Влашича, который затем оказался в ЦСКА.



«Пример, о котором я постоянно размышляю, – Никола Влашич. В 2016-м я его смотрел раз семь в «Хайдуке» – у клуба был плохой сезон, Влашич тоже играл не супер. Знакомый хорватский агент говорил тогда: «Кто сейчас возьмёт Влашича за 4-5 млн, сорвёт джекпот». Я отвечал, что «Хайдук» плохо играет, если я покажу Влашича Луческу, в «Зените» меня засмеют.



Потом «Хайдук» сыграл с «Эвертоном» в Лиге Европы, Влашич именно тот матч сыграл очень хорошо, и его купили прямо там, можно сказать, в подтрибунном помещении.



Уже сейчас все знают, что Влашич из суперспортивной семьи, что он очень профессионален, амбициозен и способен решать исход матча одним движением – его лишь нужно поместить для этого в правильную среду. Сейчас это уже неважно, эта информация нужна была летом 2017-го, когда можно было подписать топ-игрока за три копейки по меркам текущих финансовых реалий», – цитирует Евменова Sports.ru.

Никола Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году на правах аренды, в 2019 году «армейцы» приобрели полузащитника за € 15,7 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего хорвата в € 25 млн. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл 15 матчей за ЦСКА, забил шесть голов и отдал пять результативных передач.