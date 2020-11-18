Конте: и Диего Коста, и я знаем, как много раз он просился в «Атлетико». Правда лишь одна

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте, ныне возглавляющий миланский «Интер», высказался об экс-нападающем синих Диего Косте, выступающем за «Атлетико».
«В первую очередь я не из тех, кто любит плохо говорить о ситуации с игроком из клуба, который тренировал. Правильнее всегда сохранять хорошие воспоминания, и я предпочитаю делать так, в том числе в отношении Косты, потому что мы выиграли вместе титул в невероятном сезоне.
Но, разумеется, мы знаем правду. Игрок, его агент, клуб и я. Мы знаем, как много раз Диего просил отпустить его в «Атлетико» в начале сезона, в Китай – в середине сезона и затем снова в «Атлетико» в конце. Такова правда, и, если честно, я хочу, чтобы мои футболисты были сконцентрированы на моей команде, а не рассматривали её как запасной вариант. Моя команда должна быть главной для них.
Вместе с клубом мы разрешили ситуацию с Костой наилучшим образом. В конце концов, правда лишь одна – он много раз хотел уйти в «Атлетико», а в середине сезона стремился уехать в Китай, потому что хотел контракт получше», — цитирует Конте The Telegraph.
- 18 ноября 2020
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