Обрадович – об уходе Сёмина: в «Локо» много лет ситуации, которых нет в других клубах

Бывший игрок «Локомотива» Милан Обрадович рассказал об отношении к увольнению экс главного тренера «железнодорожников» Юрия Сёмина.



«Уход Сёмина из «Локомотива» не удивил. Не знаю почему, но в «Локомотиве» уже много лет возникают ситуации, которых нет в других клубах. То с тренерами, то с президентами. Кто-то мешает одним, кто-то другим. Когда я был в «Локомотиве», я не любил Сёмина, потому что не играл, но тогда я был футболистом. Теперь я тренер и Палыча очень уважаю. Понимаю, как он помог мне, и благодарен ему. Жаль, что в молодости я этого не осознавал.



Он несколько лет подряд выводил «Локомотив» в Лигу чемпионов, но очевидно, что какая-то группа людей в клубе захотела что-то новое, свежее. Я знал, что в «Локомотиве» такое возможно, поэтому сюрпризом это не стало. Слежу за «Локо», болею за команду (при любом тренере), радуюсь её успехам и хочу, чтобы там было поменьше перестановок и побольше стабильности», — цитирует Обрадовича «Матч ТВ».

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