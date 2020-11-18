«Помним и гордимся!» «Спартак» отмечает 100 лет со дня рождения Константина Бескова

Московский «Спартак» отметил 100 лет со дня рождения легендарного тренера Константина Бескова.



«100 лет со дня рождения человека, возродившего атакующий стиль «Спартака». 100 лет со дня рождения великого игрока и тренера. Константин Иванович Бесков. Помним и гордимся!», — говорится в сообщении красно-белых в «Твиттере».

Видео доступно на YouTube-канале «Спартака».

Бесков возглавил «Спартак» в 1977 году, за сезон вернул команду в Высшую лигу СССР и на протяжении девяти лет неизменно оказывался в числе призёров национального чемпионата. В 1979 и 1987 годах красно-белые под его руководством стали чемпионами СССР.



Будучи футболистом, Бесков выступал за московские «Металлург» и «Динамо». В ходе тренерской карьеры он помимо «Спартака» возглавлял «Торпедо», ЦСКА, «Зарю», «Локомотив», «Динамо», «Асмарал» и сборную СССР.