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«Помним и гордимся!» «Спартак» отмечает 100 лет со дня рождения Константина Бескова

«Помним и гордимся!» «Спартак» отмечает 100 лет со дня рождения Константина Бескова
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» отметил 100 лет со дня рождения легендарного тренера Константина Бескова.

«100 лет со дня рождения человека, возродившего атакующий стиль «Спартака». 100 лет со дня рождения великого игрока и тренера. Константин Иванович Бесков. Помним и гордимся!», — говорится в сообщении красно-белых в «Твиттере».

Видео доступно на YouTube-канале «Спартака».

Бесков возглавил «Спартак» в 1977 году, за сезон вернул команду в Высшую лигу СССР и на протяжении девяти лет неизменно оказывался в числе призёров национального чемпионата. В 1979 и 1987 годах красно-белые под его руководством стали чемпионами СССР.

Будучи футболистом, Бесков выступал за московские «Металлург» и «Динамо». В ходе тренерской карьеры он помимо «Спартака» возглавлял «Торпедо», ЦСКА, «Зарю», «Локомотив», «Динамо», «Асмарал» и сборную СССР.

«По сравнению с Бесковым многие современные тренеры – пигмеи. Он опередил своё время»
Великому тренеру сегодня исполнилось бы 100 лет.
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