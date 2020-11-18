Обрадович – о матче Сербия – Россия: Черчесов выставит интересный состав, жду много голов

Бывший игрок «Локомотива» Милан Обрадович поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги наций Сербия – Россия.
«В атаке — капитан Тадич из «Аякса» и Митрович из «Фулхэма», в последние два года забивший очень много голов за сборную. Тадич же руководит игрой в атаке и всегда может создать перспективный момент для партнёра или пробить. В защите же выделяется Миленкович. Он молодой, но уже три года стабильно играет за сборную. Сейчас в нашей сборной смена поколения. Для тренера это может быть минусом — не хватает сыгранности. Но это же и плюс — появляется новая энергия.
Тадич не сыграет с Россией, другого такого игрока у нас нет. И давно не было. Увы, похоже, у него небольшая травма. Возможно, тренер Тумбакович поменяет стиль и вместо Тадича появится быстрый Ранджелович из «Олимпиакоса» или ещё кто-то. Знаю, что несколько основных игроков сборной России также пропустят матч. Значит, Станислав Черчесов тоже выставит интересный состав. Надеюсь, будет много голов», — цитирует Обрадовича «Матч ТВ».
- 18 ноября 2020
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