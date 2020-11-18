«Локомотив» — лучший российский клуб по числу воспитанников, играющих в Европе

CIES Football Observatory на своём сайте представила рейтинг клубов, воспитавших наибольшее число футболистов, которые в настоящее время играют в европейских чемпионатах.



При подсчёте учитывались только те игроки, кто выступает в высших лигах. При этом ассоциации стран, где они играют, должны входить в состав УЕФА.



Место в списке нашлось сразу трём представителям Российской Премьер-Лиги. Лучшим из них стал «Локомотив», воспитавший 39 футболистов для европейских чемпионатов. Также в рейтинг вошли «Спартак» (34 воспитанника) и «Зенит» (30).



1. «Партизан» (Сербия) – 85 воспитанников

2. «Аякс» (Нидерланды) – 77

3. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 71

4. «Динамо» (Киев, Украина) – 69

5. «Шахтёр» (Украина) – 67

6. «Реал» (Испания) – 63

7. «Црвена Звезда» (Сербия) – 61

8. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 57

9. «Спортинг» (Португалия) – 56

10. «Войводина» (Сербия) – 55

…

25. «Локомотив» (Россия) – 39

…

33. «Спартак» (Россия) – 34

…

47. «Зенит» (Россия) – 30.

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