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«Локомотив» — лучший российский клуб по числу воспитанников, играющих в Европе

«Локомотив» — лучший российский клуб по числу воспитанников, играющих в Европе
Футбол / РПЛ 0

CIES Football Observatory на своём сайте представила рейтинг клубов, воспитавших наибольшее число футболистов, которые в настоящее время играют в европейских чемпионатах.

При подсчёте учитывались только те игроки, кто выступает в высших лигах. При этом ассоциации стран, где они играют, должны входить в состав УЕФА.

Место в списке нашлось сразу трём представителям Российской Премьер-Лиги. Лучшим из них стал «Локомотив», воспитавший 39 футболистов для европейских чемпионатов. Также в рейтинг вошли «Спартак» (34 воспитанника) и «Зенит» (30).

1. «Партизан» (Сербия) – 85 воспитанников
2. «Аякс» (Нидерланды) – 77
3. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – 71
4. «Динамо» (Киев, Украина) – 69
5. «Шахтёр» (Украина) – 67
6. «Реал» (Испания) – 63
7. «Црвена Звезда» (Сербия) – 61
8. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) – 57
9. «Спортинг» (Португалия) – 56
10. «Войводина» (Сербия) – 55

25. «Локомотив» (Россия) – 39

33. «Спартак» (Россия) – 34

47. «Зенит» (Россия) – 30.

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