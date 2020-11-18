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Лионель Месси установил историческое достижение в составе сборной Аргентины

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Все турниры
  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Лионель Месси установил историческое достижение в составе сборной Аргентины
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

В Лиме (Перу) на стадионе «Насьональ» состоялась встреча 4-го тура групповой стадии отборочного раунда к ЧМ-2022 между сборными Перу и Аргентины, победу в которой одержали гости со счётом 2:0. Лионель Месси установил историческое достижение и вышел на первое место по количеству выигранных матчей в составе национальной команды.

На третьем месте по количеству побед в сборной Аргентины Хавьер Санетти – 142 матча и 80 удачных встреч. Вторым остался Хавьер Маскерано, который провёл 147 матчей и выиграл 84 из них. На счету Лионеля Месси 85 побед при 142 матчах.

Благодаря этой победе сборная Аргентины поднялась на одну строчку в турнирной таблице группы и теперь занимает второе место с 10 очками, отставая от лидера – сборной Бразилии — на 2 балла. Перу, набрав 1 очко в 4 матчах, занимает девятое место.

«Я готов биться за эту футболку». Лионель Месси – о победе Аргентины над Перу
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