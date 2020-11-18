Федун: кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня!

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о 100-летии со дня рождения легендарного тренера команды Константина Бескова.
«Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова — одной из главных легенд клуба. Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в «Спартаке» всегда особенно ценился.
Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня! Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновлённые примером Константина Ивановича», — приводит слова Федуна пресс-служба «Спартака».
Бесков возглавил «Спартак» в 1977 году, за сезон вернул команду в Высшую лигу СССР и на протяжении девяти лет неизменно оказывался в числе призёров национального чемпионата. В 1979 и 1987 годах красно-белые под его руководством стали чемпионами СССР.
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